Советы по ограничению соленой пищи зимой дал врач

13:13 22 декабря 2024
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Тяга к соленым продуктам зимой возникает из-за холодов. Но чрезмерное употребление такой пищи может негативно сказаться на здоровье.

Врач ишимской Областной больницы №4 г отметил, что избыток соли в рационе может привести к повышению артериального давления, отекам, заболеваниям сердца и почек. Также чрезмерное употребление этого ингредиента способствует задержке жидкости в организме, что может привести к набору веса.

– Вместо соли можно использовать травы, специи и пряности, такие как базилик, орегано, куркума, паприка и многие другие. Это не только улучшит вкус блюд, но и сделает их более полезными, – советует специалист.

Заменить чипсы и крикеры, можно на фрукты и овощи. Они менее соленые и содержат большое количество полезных веществ.

В случае, если отказаться от соленой пищи самостоятельно не удается, то обратитесь к врачу, - сообщает Тюменская область сегодня.

Теги: здоровье , советы
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