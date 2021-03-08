При очистке стоков в Тюмени нашли живую черепаху

Самые необычные предметы находили в сточных водах Тюмени: например, резиновые сапоги или советское ведро. Однажды сотрудники обнаружили живое существо.

Наталья Копытова работает на очистке стоков уже 20 лет, она обслуживает оборудование по очистке. Однажды к ней приплыла настоящая живая черепашка, пишет "Тюменская область сегодня".

"Это произошло еще семь лет назад. Приплыла маленькая черепашка. Я иду, а она лежит на мусоре - красноухая пресноводная черепаха, вся чумазая. Возможно, она оказалась в сточных водах из-за баловства детей. Сначала подумала, что она уже мертвая. Но она начала шевелить лапками. Я не смогла ее выкинуть, купила аквариум, ухаживала за ней. Сколько коллекторов она прошла и уцелела. Она жила у меня семь лет, подросла, лишь в мае прошлого года умерла", - рассказала она.