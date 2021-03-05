Навыки мудрых оценили на Worldskills в Тюмени

В трех городах Тюменской области: Тобольске, Ялуторовске и в областной столице за звание лучшего в своем деле соревнуются юниоры, студенты и молодые специалисты, а также люди старшего поколения в категории "Навыки мудрых".

Впервые те, кому за пятьдесят, показали свое мастерство в 7 новых для этой категории компетенциях: "Парикмахерское искусство", "Предпринимательство", "Технологии моды", "Малярные и декоративные работы", "Лабораторный химический анализ", "Косторезное дело" и "Кондитерское дело". В последнем направлении одним из участников оказался даже эксперт со стажем.

"В этом году я успела и экспертом поработать у основной группы, и постоять на площадке в качестве участника. Также волновалась, торопилась модули выдать. Возможно, сегодня удалось не все: готовила участников, а для собственной подготовки времени не оставалось. Больше нравится в роли эксперта выступать, но побывать участником стоило – колоссальный опыт и скачок в саморазвитии", - рассказала Татьяна Магель, преподаватель колледжа производственных и социальных технологий.

Всего в этом году в категории "Навыки мудрых" в Тюменской области люди старшего поколения проявили себя в 11 компетенциях. Имена победителей назовут 15 марта.