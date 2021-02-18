Совет по реализации молодёжной политики формируют в ТюмГУ

В Тюменском государственном университете создается Совет по реализации молодежной политики. В его состав войдут обучающиеся и работники университета в возрасте от 14 до 35 лет, имеющие опыт общественной деятельности. Консультативно-совещательный орган обеспечит взаимодействие структурных подразделений вуза с органами власти и иными организациями, принимающими участие в реализации молодежной политики, сообщили в вузе.

"В конце прошлого года Владимир Путин подписал Федеральный закон "О молодёжной политике в Российской Федерации". На его основании мы получаем очень точный сигнал к работе с молодежью. Именно молодежь выступает драйвером в образовании, науке, цифровой экономике. В университете молодежь – это не только студенты, но и молодые ученые, преподаватели, сотрудники. Соответственно создание нового Совета по реализации молодежной политики в рамках ТюмГУ сделает эту работу более комплексной и результативной", – отметил ректор вуза Иван Романчук.

Совет будет заниматься патриотическим и духовно-нравственным воспитанием молодежи, обеспечивать межнациональное согласие, содействовать трудоустройству молодых специалистов, предоставлять социальные услуги, оказывать поддержку тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, и др.

Первое заседание совета запланировано на 2 марта.