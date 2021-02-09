В Тюмени открылась выставка "Без срока давности"

Во дворце творчества и спорта "Пионер" открылась выставка "Без срока давности" – уникальный архив документов о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны и о преступлениях нацистов и их пособников на оккупированной территории.

Тематически выставка отражает различные аспекты реализации нацистами и их пособниками политики геноцида советского народа: карательные операции и массовое уничтожение мирного населения, травля голодом и создание несовместимых с жизнью условий существования, преступления против детства, принудительные работы и угон мирного населения в Германию, уничтожение граждан, находящихся в больницах и других лечебных учреждениях, отмечают организаторы выставки.

Выбор даты открытия Всероссийской выставки "Без срока давности" не случаен — именно в этот день 75 лет назад, 8 февраля 1946 года была произнесена вступительная речь Главного обвинителя от СССР Романа Андреевича Руденко на Международном военном трибунале в Нюрнберге. Вступительная речь Руденко имеет огромное значение. В его выступлении впервые был озвучен весь масштаб зверств нацистских преступников на оккупированной территории СССР. Именно из этой речи мир впервые узнал об объеме преступлений нацистов против мирного населения на советской территории. Приведённые факты военных преступлений нацистов стали одними из основных материалов, которые легли в основу обвинительного приговора Нюрнбергского трибунала.

С 8 по 17 февраля специалисты Областного поискового центра имени Артура Ольховского проведут экскурсии для групп школьников и студентов во дворце творчества и спорта "Пионер". Далее передвижная экспозиция будет представлена в Тюменском государственном университете, тюменском филиале "Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина" и центре "Аванпост". С апреля по июнь выставка будет экспонироваться в муниципальных образованиях Тюменской области – Ишиме, Ялуторовске и Ялуторовском районе, а также в Казанском районе.