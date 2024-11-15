Полпред и губернатор посетили школу в Тобольске

В ходе визита в Тобольск полномочный представитель спрезидента России в Уральском федеральном округе Артём Жога и губернатор Тюменской области Александр Моор осмотрели учебные кабинеты, библиотечно-информационный центр, Центр детских инициатив, спортивный зал средней школы № 16 имени В.П. Неймышева.

Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, они заглянули на занятия секций фиджитал-спорта и армейского рукопашного боя, а также оценили выставку "Время героев", подготовленную школьниками и педагогами в честь участников специальной военной операции