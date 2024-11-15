Тюменцы отвезли в Пермь "Ухо Ван Гога"

15 ноября в Театре "Балета Евгения Панфилова" в Перми, в рамках XI фестиваля-конкурса моноспектаклей "MOHOfest" ТБДТ покажет спектакль "Ухо Ван Гога". 18+

Департамент культуры Тюмеснкой области отмечает, что в шорт-лист конкурсной программы вошло 12 постановок. Что касается географии фестиваля, заявки пришли из городов с активным театральным процессом: Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Тюмени, Калининграда, Вологды, Красноярска и других — было около семи десятков соискателей, в том числе из Армении и Казахстана.

Фестиваль моноспектаклей "МОНОfest" – это стимулирование актерских и режиссерских инициатив, обогащение творческой и культурной сферы края и возможность высказывания за пределами традиционного репертуарного театра.