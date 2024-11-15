Тюмень ждут горячие выходные. На кону - Кремль

В Тюмени состоится дебютный Всероссийский фестиваль сценического искусства "Танцуй и пой, моя Россия".
Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, отборочный этап пройдет 16 ноября, а уже на следующий день, 17 ноября, нас ждет гала-концерт. Три лучших коллектива получат шанс выступить на легендарной сцене Государственного Кремлевского дворца в Москве!
На региональном этапе в фестивале примут участие 27 коллективов из Тюмени, Тобольска, Ярково и Красноуфимска Свердловской области. Не пропустите!
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