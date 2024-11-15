В Тюмень едут специалисты по интеллектуальному бурению из Китая

В Тюмень приедут представители китайской компании "Тайхэ Шэнси" 19 ноября.

Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, эта договоренность была достигнута на II Международном форуме "РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество" в Казани.

Генеральный директор Инвестиционного агентства Николай Пуртов отметил: "Приятно, что китайские партнеры выбрали Тюменскую область для бизнеса, мы постараемся сделать все, чтобы инвестору было комфортно, и он мог реализовать в нашем регионе не один проект."

Соглашение о сотрудничестве было подписано в сентябре, а в конце октября тюменская делегация посетила Китай, включая производственные мощности "Тайхэ Шэнси".

"Тайхэ Шэнси" — это высокотехнологичное национальное предприятие Китая, специализирующееся на бурении, геологоразведке и разработке новых материалов. Любопытно, что китайцы активно применяют во всех своих разработках искусственный интеллект.

Фото - телеграм-канал информационного центра правительства Тюменской области.