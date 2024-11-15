В Тюмени в любовном треугольнике пострадал автомобиль

В Тюмени местный житель обратился в полицию с заявлением о повреждении своего автомобиля ВАЗ 2107, который был припаркован возле его дома на улице Самарцева. Молодой человек сообщил, что у машины пострадали колеса, капот и стекла, а общий ущерб составил около 22 тысяч рублей.

Участковые из ОП № 7 быстро выяснили, что к порче имущества причастна бывшая девушка заявителя. Хотя их отношения закончились еще летом, они продолжали общаться и встретились в одной компании накануне инцидента. После того как девушка заподозрила молодого человека в симпатии к своей подруге, она в следующую ночь решила отомстить, повредив его машину. 18-летняя тюменка, не имеющая судимостей, призналась в содеянном после задержания.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное повреждение имущества" (ч. 1 ст. 167 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — до двух лет лишения свободы.

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