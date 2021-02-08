2021 год в России – Год науки и технологий

2021 год объявлен в России Годом науки и технологий. Мероприятия Года включат в себя события федерального масштаба, которые также будут реализованы на региональном уровне. Организаторы составляют план событий с учетом достижения национальных целей, определенных главой государства, сообщает Центр управления регионом Тюменской области.

В Москве уже состоялось второе заседание президиума оргкомитета по проведению Года науки и технологий под председательством вице-премьера правительства РФ Дмитрия Чернышенко и помощника президента России Андрея Фурсенко. "Нам важно активное участие всех субъектов РФ, которые на своем уровне подхватят федеральные форматы и будут развивать их на местах. У нас есть понятные цели и задачи, под которые создается план. Речь идет о привлечении талантливой молодежи в сферу науки и технологий. И здесь нужно показать, какие возможности есть у ребят для самореализации. Далее - повышение вовлеченности профессионального сообщества в научно-технологическое развитие, задача - отразить востребованность профессии ученого и перспективы исследовательской карьеры в стране. Помимо этого, важно донести до населения ключевые достижения отечественной науки, результаты исследовательской деятельности за последние два десятилетия, показать, чем сегодня живут и какие задачи решают наши ученые", - сообщил Чернышенко.

По каждой сфере реализации плана организованы рабочие тематические группы – в их числе международное сотрудничество, взаимодействие с бизнесом, молодежные организации и продвижение тематических событий в обществе. Исследовательские институты, вузы, федеральные и региональные органы власти и общественные организации направили множество предложений для реализации плана – всего более 8 тысяч. Все инициативы прорабатываются.

Всего будет организовано 70 федеральных мероприятий в онлайн- и офлайн-формате, из них 60% составят тематические форумы, выставки, конференции международного, всероссийского и регионального уровней. Ожидается, что вовлеченность составит не менее 50 млн человек.