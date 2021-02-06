Семейные эстафеты на свежем воздухе пройдут в Тюмени

Праздник снега "Сибирское зимоборье" состоится 13 февраля на тюменской лыжной базе ДЮСШ 2 по адресу ул. Барнаульская, 17/2. В мероприятии приглашают участвовать всех желающих провести выходные дни активно, на свежем воздухе, в кругу семьи или друзей.
Праздник пройдет под девизом "Насладиться, ознакомиться и испытать!". Участников ждет яркое театрализованное представление со снеговиками, активные и подвижные эстафеты, танцы с зимними героями. Также для гостей приготовили угощения, горячий чай.
День снега – достаточно молодой праздник, он проводился в Тюмени всего несколько раз. Последнее мероприятие проходило в начале января и имело большой успех у горожан. Поэтому организаторы решили повторить спортивный выходной в феврале. Режиссёром "Сибирского зимоборья" стала студентка Тюменского государственного института культуры Речкина Ангелина.
Праздник начнется в 12:30, а регистрация – с 11:00. Стать участниками могут как профессиональные спортсмены, любители, так и желающие тюменцы, пишет "Комсомльская правда-Тюмень".
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