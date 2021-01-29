В Тюмени задержали 19-летнего водителя, ехавшего по улице Республики задним ходом

Сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности молодого человека, выложившего в соцсеть видеозапись своего опасного вождения в центре города. 19-летний водитель на черной "Ладе Приоре" ехал по улице Республики задним ходом.

"Гражданин Республики Таджикистан пояснил, что нарушал ПДД для развлечения, а видео снимал его друг", — рассказали в Госавтоинспекции Тюменской области.

Молодой человек привлечен к административной ответственности за движение задним ходом на перекрестке, нарушение правил светопропускаемости стекол, управление неисправным автомобилем. На "Ладе" установлены световые приборы, не предусмотренные конструкцией транспортного средства.