В Тюмени задержали 19-летнего водителя, ехавшего по улице Республики задним ходом

Сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности молодого человека, выложившего в соцсеть видеозапись своего опасного вождения в центре города. 19-летний водитель на черной "Ладе Приоре" ехал по улице Республики задним ходом.
"Гражданин Республики Таджикистан пояснил, что нарушал ПДД для развлечения, а видео снимал его друг", — рассказали в Госавтоинспекции Тюменской области.
Молодой человек привлечен к административной ответственности за движение задним ходом на перекрестке, нарушение правил светопропускаемости стекол, управление неисправным автомобилем. На "Ладе" установлены световые приборы, не предусмотренные конструкцией транспортного средства.
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