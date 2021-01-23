Более 400 студентов Тюменской области попали в заключительный этап олимпиады "Я — профессионал"

Более 29 тысяч участников студенческой олимпиады "Я – профессионал" успешно справились с заданиями отборочного онлайн-этапа и прошли на заключительный этап. Из них более 400 учатся в вузах Тюменской области. "Я – профессионал" – один из флагманских проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей", реализуемый при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Заключительный этап Всероссийской олимпиады студентов "Я – профессионал" стартует в середине февраля и продлится до конца апреля 2021 года.

"Мы подвели итоги отборочного онлайн-этапа и готовы поздравить 29 263 участника олимпиады с выходом на заключительный этап состязаний. В этом году он впервые пройдет в онлайн-формате, – рассказала руководитель олимпиады Валерия Касамара. – Для ребят сейчас наступает "горячее" время: нужно собраться с силами, подготовиться и показать все свои профессиональные знания. Но не стоит бояться конкуренции и сложных заданий: задайте себе высокую планку, и всё получится".

Валерия Касамара отметила, что 403 участника, прошедших на заключительный этап, обучаются в вузах Тюменской области. Наиболее выдающиеся результаты молодые люди показали по следующим направлениям: "Нефтегазовое дело" (54 финалиста из Тюменской области), "Строительство" (52) и "Юриспруденция" (29). Таким образом, Тюменская область вошла в двадцатку регионов-лидеров по числу финалистов олимпиады.

"Заключительный этап олимпиады соберет студентов из 674 вузов и 80 регионов страны. До 30% заданий этого этапа основаны на реальных кейсах компаний-партнеров олимпиады и направлены на проверку прикладных компетенций участников", – сказал генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров. Он также отметил, что в Тюменской области вузами-лидерами по числу финалистов олимпиады "Я – профессионал" стали Тюменский государственный университет (234 участника) и Тюменский индустриальный университет (119 участников).

Дипломанты олимпиады "Я – профессионал" станут известны в мае 2021 года, когда организаторы подведут итоги заключительного этапа состязаний. Все они смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов и получат возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Для золотых, серебряных и бронзовых медалистов олимпиады предусмотрен дополнительный бонус – премии в размере от 100 до 300 тысяч рублей.