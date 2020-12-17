Археологический музей-заповедник приглашает тюменцев на новогоднюю программу

Фото: пресс-служба ТМПО

В честь приближающихся новогодних праздников Археологический музей-заповедник на озере Андреевском приглашает тюменцев и гостей города на увлекательные и разнообразные новогодние мероприятия.

Хотите увидеть настоящего Деда Мороза, который живет в Зимнем новогоднем заповедном лесу? Такое возможно, причем каждый день, но только в музее-заповеднике! Присоединяйтесь к "Операции "Дед Мороз". Пройдите захватывающие испытания, и краснощекий волшебник со Снегурочкой предстанут перед вами из чащи леса.

Продолжительность мероприятия 60 минут. К участию приглашаются группы от 2 человек или индивидуальные посетители. Стоимость участия для детей - 150 рублей, взрослый билет - 200 рублей. Доплатив 50 рублей, можно получить дополнительный подарок от музейного комплекса. Возрастное ограничение 6+.

До 10 января 2021 года по предварительным заявкам музей-заповедник приглашает на необычное мероприятие "Сибирский снегоборец". Это костюмированное действо в духе "Заставы Сибирского воина": старинные новогодние снежные забавы, традиционные зимние игры, с которыми жители заставы встречали Новый Год!

Участвовать могут группы от 5 до 30 человек. Продолжительность 60 минут. Стоимость билета для детей - 250 рублей, для взрослых - 350. И за доплату 50 рублей вам так же полагается подарок. Возрастная категория 6+.

Также Археологический музей-заповедник представляет "Пещерные войны". Посетители смогут пройти через временной портал - это уникальная возможность погрузиться в атмосферу древности: "предок из прошлого" проведет через запутанный лабиринт времени, научит стрелять из древнего лука и, конечно, поможет отыскать новогоднюю елку в первобытном лесу.

Мероприятие проводится по предварительным заявкам до 10 января 2021 года для групп от 5 до 30 человек. Стоимость билета для детей - 250 рублей, для взрослых - 350; дополнительно за 50 рублей вас ждёт приятный подарок. Продолжительность 1 час, возрастная категория 6+.

В музее на Андреевском озере все желающие смогут посетить "Иные миры Севера". В зимнем чуме в предновогодние дни под звуки древнего варгана гости поучаствуют в настоящем новогоднем обряде. Мероприятие проводится по предварительным заявкам до 10 января 2021 года для группы от 5 до 15 человек. Продолжительность встречи 60 минут, стоимость участия 300 рублей. Возрастное ограничение 12+.

Наконец, в честь новогодних праздников музей-заповедник проводит мастер-классы "Планета Lёd". Прилетев на Планету мастеров под названием "Lёд", участники встречи узнают, как можно творить чудеса из подручного материала, создавая новогодние игрушки, елочные украшения и подарки.

Мастер-класс проводится по предварительным заявкам до 10 января 2021 года для групп от 5 до 15 человек. Продолжительность 60 минут, стоимость участия от 100 до 200 рублей с человека. Возрастное ограничение 6+.

Археологический музей-заповедник расположен на 23 км федеральной автодороги "Тюмень-Омск". Записаться на мероприятия и задать интересующие вопросы можно по телефону: +7(3452)76-67-67.