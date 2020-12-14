В областной больнице № 2 установят пять новых электрокардиографов

Фото пресс-службы партии "Единая Россия"

Пять новых электрокардиографов появятся в Областной клинической больнице №2. Современные аппараты будут передавать результаты обследований в электронном виде, что снизит риск распространения COVID-19.

Член фракции "Единая Россия" Государственной Думы Николай Брыкин и секретарь регионального отделения партии Андрей Артюхов посетили ОКБ №2. Главный врач медучреждения Роман Паськов рассказал, как пандемия изменила работу больницы и какая помощь сегодня требуется врачам и пациентам.

Тюменская областная клиническая больница №2 включает в себя детский и взрослый стационары с приемными отделениями, травматологическое отделение, а также поликлиники, где тюменцы всех возрастов получают медицинскую помощь. На территории обслуживания поликлиник в составе ОКБ №2 проживает более 63 тысяч взрослых и более 15 тысяч детей.

"Пандемия усложнила и без того непростой, круглосуточный процесс оказания помощи больным. Но мы справились и в короткие сроки перераспределили потоки пациентов, изменили процесс оказания медпомощи, увеличив его эпидемиологическую безопасность", — отметил главврач.

Сделать это удалось в том числе и благодаря разносторонней поддержке, оказанной врачам в эти месяцы, подчеркнул Роман Паськов. Очень кстати пришлась финансовая помощь, выделенная Николаем Брыкиным на оплату аренды дополнительного транспорта — чтобы доставлять медиков по адресам пациентов. Благодаря трем дополнительным машинам были выполнены выезды к пациентам с ОРВИ и COVID-19 и для взятия мазков.

Сейчас областная больница нуждается в электрокардиографах, которые передавали бы результаты обследования в цифровом виде. Пациенты с коронавирусной инфекцией часто страдают осложнениями сердечно-сосудистой системы, а потому ЭКГ им делают регулярно. Более современные аппараты позволят не выводить данные на бумагу, а получать их в цифре, что снижает возможность распространения инфекции.

"В такое непростое время помогать врачам особенно необходимо — это вопрос здоровья, а в некоторых случаях и жизней людей. Причем как пациентов, так и медиков. Дополнительный транспорт мы будем предоставлять до тех пор, пока у больницы есть потребность в этом. Окажем помощь и с приобретением пяти новых электрокардиографов", — подчеркнул депутат Госдумы.

Сейчас врачи работают в сложнейших условиях, рискуя здоровьем, спасают пациентов, отметил Андрей Артюхов: "Наш долг – оказывать им всевозможную поддержку. Это и дополнительный транспорт, чтобы врачи могли быстро и в комфортных условиях добираться к пациентам, и средства индивидуальной защиты, и многое другое".

Он напомнил, что в 2020 году при поддержке АО "Транснефть - Сибирь" в лице генерального директора компании, члена фракции "Единая Россия" Тюменской городской думы Виктора Бронникова в приемном отделении взрослого стационара отремонтировали входную группу, установили автоматические раздвижные двери. Финансовая помощь от депутата облдумы Дмитрия Горицкого позволила заменить кресла в зоне ожидания детского приемного отделения. Благодаря депутату-единороссу областной думы Сергею Медведеву более комфортной станет зона ожидания и во взрослом отделении — добавят еще 84 кресла, сообщили в пресс-службе тюменского отделения партии "Единая Россия".

Андрей Артюхов решил сделать подарок трём многодетным семьям из числа медицинских работников ОКБ №2 — ноутбуки — и предложил главврачу вручить вместе их накануне Нового года.