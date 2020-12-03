В Тюменской области за сутки выздоровели почти 500 пациентов с коронавирусом

14:04 03 декабря 2020
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За минувшие сутки в Тюменской области выявлено 162 случая заболевания коронавирусом, 485 пациентов выздоровели. Под меднаблюдением остаются 2206 человек.

Всего с начала пандемии на территории региона выявлено 18 749 инфицированных covid-19, 15 388 из них выздоровели. С начала года от коронавируса скончались 136 человек, в том числе минувшие сутки установлено, что коронавирус стал причиной смерти двух женщин - 33 и 58 лет.

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