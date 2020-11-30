Лазерная коррекция зрения в Областном офтальмологическом диспансере проводится поэтапно

Фото пресс-службы Областного офтальмологического диспансера

Лазерная коррекция зрения входит в число самым популярных процедур в Областном офтальмологическом диспансере благодаря высокой эффективности современных технологий и профессионализму врачей. Подготовка и проведение самой операции включает несколько этапов: от диагностики до послеоперационного осмотра.

Первый шаг – записаться на диагностику для определения показаний к лазерной коррекции зрения. Сделать это можно по единому телефону контакт-центра диспансера: +7 (3452) 50-37-44 или на официальном сайте oofd72.ru. Запись ведется каждый вторник с 15:00 на следующую неделю.

Если вы пользуетесь контактными линзами, то некоторое время перед обследованием их не нужно носить. Дневные линзы необходимо снять за 1 неделю, ночные/ортокератологические линзы - за 1 месяц.

Диагностика включает комплекс обследований на расширенный зрачок, сюда входит: ультразвуковая биометрия глаза, видеокератотопография, кератопахометрия, авторефрактометрия с узким зрачком, прием врача-офтальмолога диагностического центра. Если противопоказаний не выявлено, то доктор может назначить дату операции – как правило, в течение 1-2 недель. По итогам диагностики также определяется метод лазерной коррекции, наиболее подходящий для конкретного пациента: Lasik, Femto Lasik или Super Femto Lasik.

Перед операцией понадобится сдать анализы, их перечень выдаст врач. За день до операции врач проводит бесплатный предоперационный осмотр. Обследование будет уже не такое масштабное, это нужно для проведения необходимых замеров глаза. После будет назначено точное время операции, врач выдаст список препаратов для дальнейшего послеоперационного восстановления. Их следует приобрести заранее, потому что некоторые из них могут понадобиться уже через несколько часов после коррекции.

В день операции следует поесть, тщательно умыть лицо, особенно глаза, воздержаться от мытья головы, использования косметики, духов, дезодорантов. С собой нужно иметь солнцезащитные очки, чтобы защитить глаза от света и попадания инородного тела. Чтобы комфортно передвигаться после операции, можно пригласить с собой сопровождающего.

"Сама операция совершенно безболезненная, длится от 10 до 20 минут и проходит в формате "хирургии одного дня" под местной анестезией. Восстановление идет быстро, повышение остроты зрения заметно уже на второй день", - отмечает заведующий диагностическим центром Областного офтальмологического диспансера, врач-офтальмолог высшей категории, лазерный хирург Владимир Васильев.

На следующий день после операции врач пригласит на бесплатный осмотр, чтобы проверить роговицу и по необходимости скорректировать план лечения послеоперационного периода. Помимо этого, в течение 3-х месяцев после операции врач по необходимости может назначать дополнительные бесплатные осмотры для контроля вашего состояния.

Отметим, есть ряд противопоказаний для проведения лазерной коррекции зрения. В числе основных: это возраст младше 18 лет, беременность, период лактации до 1 года, ОРВИ.