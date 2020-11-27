Новообразования на веках успешно лечат в Тюмени

Фото предоставлено пресс-службой Областного офтальмологического диспансера

Областной офтальмологический диспансер в Тюмени проводит высокотехнологичные операции по удалению доброкачественных образований на веках. Пациенты могут вернуться к привычному ритму жизни уже в день операции.

К самым распространенным из доброкачественных образований, которые могут появиться на веках, относятся папилломы, кисты и атеромы. Их часто можно спутать с ячменем – закупоркой сальной железы или волосяного фолликула в области ресниц, или халязионом, который также считается новообразованием, но носит воспалительный характер. Эти новообразования требуют особого метода лечения, поэтому при появлении какого-либо нароста на веке ни в коем случая нельзя заниматься самолечением, необходимо обратиться за консультацией к врачу.

"В Областном офтальмологическом диспансере доброкачественные новообразования мы удаляем инновационным радиоволновым аппаратом. Такие операции, как правило, бесшовные и малотравматичные, проводятся амбулаторно под местной анестезией, то есть боли пациент не чувствует. Если образование маленькое, обезболивание проводится даже без уколов, с помощью специального крема. Если же оно больших размеров или расположено близко к ресничному краю – в виде инъекции. Уже в день операции пациенты могут вернуться к привычной жизни, мы даем врачебные рекомендации. При необходимости также выдается больничный лист", - рассказала врач-офтальмолог хирургического отделения Областного офтальмологического диспансера Елена Забурева.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста! Записаться на консультативный приём к врачу-офтальмологу можно по номеру единого контакт-центра Областного офтальмологического диспансера (+7 (3452) 50-37-44) или на официальном сайте клиники.