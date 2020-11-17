В Тюменской области зарегистрировано 2,8 тыс. льготных ипотек

Тюменская область лидирует среди субъектов Уральского Федерального округа по числу зарегистрированных льготных ипотек. Такие данные приводит Росреестр по итогам осуществления регистрационных действий по льготной ипотеке в период с 23 апреля по 1 ноября 2020 года.
За данный период Управлением Росреестра по Тюменской области зарегистрировано 2 836 ипотек.
Вместе с тем, по программе "сельская ипотека" eправлением зарегистрировано 347 ипотек в отношении объектов, приобретаемых на условиях данной программы. При этом наибольшее количество объектов приобретено по договорам купли-продажи, на основании которых зарегистрировано 183 права собственности. Также в рамках программы зарегистрировано 164 договора участия в долевом строительстве (ДДУ), соглашений об уступке права требования по ДДУ.
Cредний срок регистрации прав составляет 6 дней, по заявлениям, поданным в электронном виде, – 3 дня, а по заявлениям нотариуса – 1 день.
Информацию о способах получения услуг Росреестра, в том числе в электронном виде, можно узнать по телефону консультирования Управления – 8 (3452) 55-58-58.
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