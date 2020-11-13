В Тюмени осужден мужчина, выманивавший у девушек деньги на "похороны матери"

Мировой судья судебного участка №4 Калининского судебного района Тюмени вынес приговор в отношении ранее судимого 30-летнего местного жителя. Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием).

В период с 19 июня по 14 июля 2020 года тюменец обманул четырех женщин. С девушками он знакомился в социальных сетях.

Так, у первой девушки мошенник под предлогом помощи в розыске и транспортировке ее автомобиля, лечения своей матери выманил 53,1 тыс. рублей.

Второй женщине мошенник сообщил, что нужны деньги для оплаты больничной палаты для матери, а потом рассказал о ее "смерти" и необходимости покупки гроба. Так он завладел 33,4 тыс. рублей.

У третьей пострадавшей под предлогом утраты денежных средств на похороны "умершей матери", покупки гроба для нее, оплаты надгробия для брата, улаживания ситуации в связи ДТП и других проблем похитил 85,6 тыс. рублей.

У четвертой девушки, с которой был ранее знаком по работе на автомойке, мошенник взял телефон, чтобы позвонить, и не вернул его. Размер причиненного ущерба составил 5 тыс. рублей. Впоследствии телефон был изъят у афериста и возвращен владелице.

Суд назначил подсудимому 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, взыскал с осужденного в пользу троих потерпевших похищенные у них денежные средства в общей сумме 172,1 тыс. рублей.