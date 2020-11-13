В Тюмени осужден мужчина, выманивавший у девушек деньги на "похороны матери"

13:17 13 ноября 2020
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Фото: pixabay.com

Мировой судья судебного участка №4 Калининского судебного района Тюмени вынес приговор в отношении ранее судимого 30-летнего местного жителя. Мужчина признан виновным в совершении  преступлений, предусмотренных ч.1 ст.159 УК РФ  (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием). 

В период с 19 июня по 14 июля 2020 года тюменец обманул  четырех женщин. С девушками он знакомился в социальных сетях.

Так, у первой девушки мошенник под предлогом помощи в розыске и транспортировке ее автомобиля, лечения своей матери  выманил 53,1 тыс. рублей.

Второй женщине мошенник сообщил, что нужны деньги для оплаты больничной палаты для матери, а потом рассказал о ее "смерти" и  необходимости покупки гроба. Так он  завладел 33,4 тыс. рублей.

У третьей пострадавшей под предлогом утраты денежных средств на похороны "умершей матери", покупки гроба для нее, оплаты надгробия для брата,  улаживания ситуации в связи  ДТП  и других проблем похитил  85,6 тыс. рублей.

У четвертой девушки, с которой был ранее знаком по работе на автомойке, мошенник  взял телефон, чтобы позвонить, и не вернул его. Размер причиненного ущерба составил 5 тыс. рублей. Впоследствии телефон был изъят у афериста и возвращен владелице.

Суд назначил подсудимому 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, взыскал с осужденного в пользу троих  потерпевших похищенные у них денежные средства в общей сумме 172,1 тыс. рублей.

Теги: мошенничество
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