Тюменцев бесплатно обучат программированию и цифровому маркетингу

Пройти бесплатное обучение на курсах по программированию, цифровому маркетингу, большим данным и другим компетенциям цифровой экономики в 2020 году смогут 33 000 россиян из 48 регионов страны, в том числе жители Тюменской области. Выдача персональных цифровых сертификатов от государства стартовала в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" нацпроекта "Цифровая экономика РФ".

Подать заявку на сертификат можно на сайте цифровойсертификат.рф. В 2020 году подать заявку на персональный цифровой сертификат можно будет до 30 октября, а использовать его необходимо до 25 ноября текущего года. Получить его могут совершеннолетние граждане России, не достигшие пенсионного возраста, с законченным высшим или средним профессиональным образованием. Обладатели персональных цифровых сертификатов также должны иметь постоянную или временную регистрацию в субъекте-участнике.

Обучение проходит полностью в дистанционном формате, по итогу которого слушатели получат удостоверение о повышении квалификации государственного образца. Благодаря персональным цифровым сертификатам тюменцы могут бесплатно получить дополнительное профессиональное образование в одном из 22 сквозных направлений, таких как: искусственный интеллект, программирование и создание ИТ-продуктов, большие данные, промышленный дизайн и 3D-моделирование, кибербезопасность и защита данных, цифровой маркетинг, цифровой дизайн и других.