Тюменские садовые товарищества накопили долги за вывоз мусора на 34 млн рублей

В Тюменской области 200 садоводческих товариществ и дачных кооперативов заключили договор с региональным оператором по обращению с ТКО. Еще для 112 обществ подготовлены документы, однако вопрос о вывозе отходов остается неурегулированным.

В 2020 году СНТ и ДНТ накопили перед региональным оператором долг на сумму более 34 млн рублей. Из-за отсутствия организации сбора и вывоза мусора страдают и дачники, и экология: нелегальный вывоз мусора ведет к новой свалке.

"Только две трети председателей дачных товариществ в Тюменской области выполнили обязательства по организации цивилизованного обращения с отходами перед членами ДНТ и СНТ. Из-за этого в части товариществ по-прежнему нет стабильности с вывозом мусора", – пояснила первый заместитель руководителя ООО "ТЭО" Светлана Петренко.

В начале этого лета не все дачные кооперативы уведомили регоператора о необходимости увеличения количества рейсов мусоровозов. В холодное время года потребность садоводов в вывозе отходов закономерно ниже, а летом, напротив – превосходит даже городские объемы образования отходов.

Проблемные товарищества легко выявляются – на горячую линию регоператора обращаются сами дачники. В ТЭО отмечают, что в таких ситуациях у компании не много инструментов для решения проблемы. Обратиться в надзорные и контролирующие органы для привлечения должностного лица к ответственности и проведение разъяснительной работы с председателем.

Подать заявку на заключение договора с учетом продления режима повышенной готовности в регионе можно не только лично в офисе, но и через интернет.