В Тюмени проведут авточемпионат "Оптимисты за рулем"

Конкурсы "Мисс оптимистка" и чемпионат по вождению автомобиля, в которых участвуют тюменки с инвалидностью, для нашего города уже традиция, а вто для мужчин подобных соревнований не проводилось. В этом году организаторы решили провести смешанный конкурс.

"Очень многие ребята обращались ко мне с просьбой провести такие же соревнования для мужчин, – говорит организатор первенства Рашид Хамзин. – Так появился отдельный большой конкурс. В этом году он объединит прекрасных дам и представителей сильного пола, и уверен, все будет хорошо".

Набор участников провели буквально за несколько дней, и сейчас особенным водителям, желающим продемонстрировать свои навыки, приходится отказывать. Пройдут соревнования 3 октября на учебной площадке автошколы ВОА. В общей сложности на старт выйдут 15 водителей.

Автомобилисты будут преодолевать трассу по очереди, чтобы избежать столкновений, при этом у каждого будет лишь одна попытка. Лучшим признают того, кто достигнет финиша первым и при этом допустит минимальное число ошибок при выполнении упражнений "Бокс", "Параллельная парковка" и "Змейка". Обладатели первых трех мест получат дипломы и призы. Впрочем, специальные подарки ждут абсолютно всех участников. Отметим, что, несмотря на спортивный дух конкурса, основной своей задачей организаторы считают вовсе не определение наиболее профессионального шофера.

"Наша основная цель – создание позитивной атмосферы и проведение своеобразного автомобильного праздника, который объединит мужчин и женщин. Кстати, даже концертную программу для ребят запланировали. А еще хочется вдохновить на соблюдение Правил дорожного движения и показать, что водители с инвалидностью ничем не отличаются от обычных автолюбителей", – отмечают в Молодежной реабилитационной организации инвалидов "Оптимист".