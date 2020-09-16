Юные геймеры поборются на чемпионате по киберспорту

Фото: TRUE GAMERS

Тебе ещё нет 18, но ты чувствуешь себя опытным геймером? Уверен, что способен покорить любые игровые миры? Обожаешь соревновательный дух и бешеный драйв? Тогда этот чемпионат – для тебя!

Мощнейшая кибер-арена в Тюмени, компьютерный клуб TRUE GAMERS объявляет I открытый городской чемпионат по киберспорту среди юниоров – игроков от 12 до 18 лет. К участию приглашаются команды школ, техникумов и колледжей. Чемпионат состоится по дисциплинам CS GO и DOTA 2.

Всего на чемпионате состоятся три турнира. Формат игры CS GO: 2x2 и 5х5, формат игры DOTA 2: 5х5. Команды будут честно бороться за звание сильнейшей, а это значит, что запрещается использование всяческих игровых багов, скриптов и ботов. Если ты крутой игрок – докажи это открыто!

Чтобы принять участие в чемпионате, необходимо создать свою команду геймеров и подписаться на группу True Gamers в социальной сети "ВКонтакте", на странице которой будет размещена вся информация о турнирах. Также каждой команде следует заполнить анкету в заявке на участие, предоставив достоверные данные. Участие в любом из турниров бесплатное, игрокам необходимо лишь пополнить игровой баланс на 500 рублей.

Чемпионат стартует 1 октября и завершится 30 ноября.Приходи и завоюй звание самой мощной команды многопользовательской компьютерной игры!