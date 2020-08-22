Тюменцев ждут на выставке, посвященной Александру III

Фото: пресс-служба ТМПО

Музей "Усадьба Колокольниковых" (ул. Республики, 18/20) приглашает всех желающих посетить выставку "Александр III. Сильный, державный…". Вход свободный, возрастных ограничений нет.

Новая выставка в "Усадьбе Колокольниковых" была готова уже 1 августа, но первые посетители смогли увидеть ее только после ослабления режима повышенной готовности – 18 числа. Экспозиция открыта в рамках проекта "Императорские маршруты" и посвящена 175-летию со Дня рождения императора Александра III.

Узнать больше об истории нашей страны будет интересно и взрослым, и детям. Особенно приятно, что выставочные экспонаты прямо или косвенно связаны с именем императора. Среди них есть уникальные предметы, имеющие отношение к его коронации 15 мая 1883 г.: коронационная тарелка и медаль в память коронации. Подобные вещи привозили с коронационных мероприятий сами очевидцы.

Выставка основана на предметах, хранящихся в фондах ГАУК ТО "Тюменское музейно-просветительское объединение". Посетить ее можно будет вплоть до 1 октября. Музей открыт для посетителей ежедневно, кроме понедельника, все подробности по телефону 8 (3452) 46-49-63.