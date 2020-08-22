Тюменцев приглашают на бесплатные игровые турниры

Фото: Дмитрий Сиялов

Один из самых крутых компьютерных клубов Тюмени TRUE GAMERS на протяжении всего августа радует горожан турнирами в ТРЦ "Кристалл" (ул. Дмитрия Менделеева, 1А, 2 этаж). Ближайший состоится уже в это воскресенье, 23 числа, с 16:00 до 20:00.

Выходные – лучшее время для погружения в любимые виртуальные миры! А чтобы вы могли сделать это беспрепятственно, мощная арена киберспорта TRUE GAMERS организует для всех желающих мини-турниры по играм на PS4.

Чтобы сыграть и сразиться за звание лучшего, достаточно прийти в ТРЦ "Кристалл" в воскресенье с 16 до 20 часов. Пришедших смельчаков ожидают сражения в FIFA 2020, Mortal Kombat и обновленная четвертая версия UFC. Игры пройдут в формате 1х1 в порядке очереди.

На бесплатной активити-площадке смогут сразиться тюменцы разных возрастов и уровня подготовки. Организаторы заботятся о здоровье горожан, поэтому всем участникам обязательно иметь при себе маску и перчатки.

Клуб TRUE GAMERS открыт для посетителей круглосуточно. Цена за час игры стартует от 50 рублей, в зависимости от выбранного вами зала.

Узнать подробности и забронировать компьютер можно по телефону +79044925025.