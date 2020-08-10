#Тюменскоелето приглашает на викторины и мастер-классы

С 10 по 15 августа в рамках межведомственного проекта #Тюменскоелето в областной столице будет работать множество развлекательных, спортивных и познавательных площадок для всей семьи. Участников ждут викторины, разнообразные подвижные игры и мастер-классы, интерактивные программы, встречи с интересными людьми и многое другое.

Понедельник, 10 августа, пройдет под хэштегом #Городмолодых. Тюменцы смогут порисовать на асфальте, поучаствовать в эстафете по нормативам ГТО, погрузиться в мастер-классы по игре в футбол или танцам, поддержать танцевальный марафон и даже стать участником патриотической викторины "Победа".

Вторник, 11 августа, акцентирует внимание на спортивных развлечениях. Всех желающих ждут мастер-классы по футболу и мини-футболу, настольному теннису, спортивным танцам и шахматам. Ожидаются занятия общей физической подготовкой, всевозможные эстафеты, зарядка, "Веселые старты", русская лапта и другие подвижные и спортивные игры.

Мероприятия среды, 12 августа, обозначены хэштегом #Тюменькреативная. Организаторы приготовили для тюменцев огромное количество интересных событий для детей и взрослых любых возрастов: познавательная программа "Край родной", интерактивный арт-кластер "Территория творчества", игровая программа "Область больших возможностей", краеведческая викторина "Что мы знаем о Тюмени", игра-викторина "По страницам любимых книг", игра–путешествие "За Коньком - Горбунком в сказку русскую войдем", игра-путешествие "По следам Робинзона" и многое, многое другое. Ожидаются также встреча с писателем Виталием Огородниковым и "Уроки доброты". А любителям мастер-классов предложат научиться работать с бумагой и картоном и развить свои вокальные данные.

В четверг, 13 августа, горожан ждет #ИнтеллектуальнаяТюмень, предлагающая проверить свои знания об истории и жизни Тюменской области в викторинах ("Тюменская область", "Родной край", квизиум "Герои земли тюменской"). Для более активных граждан предусмотрены квесты (краеведческий квест "Назад в будущее", игра-квест "Природа Тюменского края" и "Тюменская кругосветка") и интерактивые игры.

Пятница, 14 августа, предлагает посетить #Безопасныйгород. Посетители интерактивных площадок узнают всё о безопасности на воде и дорогах и смогут принять участие в познавательных мастер-классах. А с 12:00 до 14:00 на двух площадках (ФП "Строймаш", Индустриальная, 49а и площадь возле СК "Прибой") воспитанники ДЮСШ "Прибой" представят конкурсно-игровую программу #Безопасныйгород. В ходе проведения мероприятия ребята выполнят задания, ответят на вопросы по обеспечению собственной безопасности и покажут показательные выступления и творческие номера.

Наконец, в субботу, 15 августа, на прогулку приглашает #КультурнаяТюмень. В этот день тюменцы и гости города смогут посетить интерактивные программы "Жили - были, игры водили", "Веселые потешки" и "Тюменская область – территория безопасных дорог", час краеведения "Легенды родного края", библиолужайку "Читаем, творим, мастерим", громкие чтения "Читаем по субботам", фольклорные игры "Три спаса – три запаса", мастер-класс "Споем о лете" и многое другое.

С подробным расписанием и местами проведения мероприятий в рамках межведомственного проекта #Тюменскоелето можно ознакомиться здесь.