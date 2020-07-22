Тюменцам о социальной дистанции напоминают рисунками животных

В рамках акции "Между нами" на пяти тюменских остановках появились оригинальное граффити. Животные изображены в натуральную величину и наглядно показывают 1,5 метра – именно на таком расстоянии друг от друга должны держаться тюменцы, чтобы не подвергать риску свое здоровье. Обезопасить себя горожанам помогут хомячки, корги, песцы, бобры и даже северный олень. Проверить соблюдение необходимой дистанции можно на остановках "Газпром", "Сквер Немцова", "Океан", "Цветной бульвар" и "Центральный рынок" и на набережной под Мостом Влюбленных.

Акция организована мультицентром "Контора пароходства" как неформальное напоминание тюменцам о важности соблюдения социальной дистанции.

Руководитель мультицентра Юлия Саначина:

Держаться на расстоянии полутора метров друг от друга – просто. Это всего 15 хомячков между людьми. Даже, несмотря на то, что сейчас лето и хочется гулять и проводить время с друзьями, помнить о социальной дистанции необходимо. Это поможет сберечь и собственное здоровье, и здоровье окружающих. Наши рисунки – это способ не забывать об этом важном правиле и оставаться в хорошем настроении.

Дарья Юшкова