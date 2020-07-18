ГИБДД: тюменские водители должны помнить о безопасности детей

В Тюменской области произошло 133 ДТП с участием детей, что на треть меньше показателей прошлого года, сообщает региональная Госавтоинспекция.

79 ДТП зарегистрировано с участием юных пассажиров, 44 - детей-пешеходов.

Сотрудники ГИБДД фиксируют участившиеся ДТП с юными велосипедистами и детьми на самокатах, а также многочисленные аварии во дворах и жилых зонах.

ГИБДД призывает родителей повторить с детьми правила дорожной безопасности, а водителей быть внимательнее в жилых территориях.