ГИБДД: тюменские водители должны помнить о безопасности детей  

В Тюменской области произошло 133 ДТП с участием детей, что на треть меньше показателей прошлого года, сообщает региональная Госавтоинспекция.
79 ДТП зарегистрировано с участием юных пассажиров, 44 - детей-пешеходов.
Сотрудники ГИБДД фиксируют участившиеся ДТП с юными велосипедистами и детьми на самокатах, а также многочисленные аварии во дворах и жилых зонах.
ГИБДД призывает родителей повторить с детьми правила дорожной безопасности, а водителей быть внимательнее в жилых территориях.
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