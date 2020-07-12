Тюменцы могут помочь животным, сдав вторсырье

16:24 12 июля 2020
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Фото из официальной группы "Помощь Бездомным Животным "ЖиВи"

Тюменцам предлагают сдать чистое стекло, алюминий, макулатуру и пластик с маркировкой 1, 2, 4, целлофан и стрейчпленку во время специальной акции.    

Вырученные средства пойдут на содержание и лечение кошек и собак фонда “ЖиВи”. Ближайшая акция -  1 августа с 13:30 до 14:30. Вторсырье можно принести на  парковку  на улице Герцена, 55 , здесь будет стоять специальная  “Газель”.

Ранее тюменские активисты собрали почти 800 кг вторсырья и выручили 3000 рублей для бездомных животных.

Теги: бездомные животные , благотворительность
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