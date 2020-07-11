Тюменским льготникам напомнили номер горячей линии по транспортным картам

Транспортные карты "Льготная", "Пенсионер", "Школьник", "Студент" работают в обычном режиме, все они разблокированы, сообщили в оперативном штабе Тюменской области.

В случае возникновения сложностей при использовании транспортных карт можно обратиться на горячую линию ТТС по телефону 8-800-302-13-77. Во время разговора с диспетчером нужно сообщить номер карты и контактный телефон.

"Комсомольская правда-Тюмень" напоминает, что с 8 июля во всех видах общественного транспорта действует обязательный масочный режим.