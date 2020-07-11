Центры соцобслуживания региона получили новые автомобили

Фото: пресс-служба департамента социального развития Тюменской области

Ключи от пяти "Газелей" передал департамент социального развития Тюменской области комплексным центрам социального обслуживания Тюменского, Ишимского, Нижнетавдинского, Тобольского, Ярковского районов. Из областного бюджета на транспорт было выделено более 7,6 млн рублей.

Автомобили дополнят автопарки центров социального обслуживания. Они были сформирован в 2019 году для работы мобильных бригад, в том числе для доставки в медицинские организации лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности.

Всего в прошлом году была проведена диспансеризация около 140 тысяч жителей старшего поколения в рамках проекта "Старшее поколение". 41,4 % граждан старше трудоспособного возраста, проживающих в Тюменской области, прошли профилактический осмотр.

В период действия ограничительных мероприятий по снижению риска заболеваемости коронавирусной инфекцией автотранспорт используется для доставки на дом продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарственных препаратов гражданам старшего поколения. Всего получили доставку более 109 тыс. жителей.