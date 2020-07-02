В тюменских онлайн-площадках форума "Утро–2020" примут участие 348 молодых людей со всей страны

Пресс-служба Медиацентра молодежной политики Тюменской области

Форум "Утро" пользуется наибольшей популярностью у тюменских студентов, а самыми востребованными площадками являются Уралы "Творческий" и "Медийный".

3 июля стартует десятый молодежный форум "Утро–2020", который впервые пройдет дистанционно. В этом году на него поступили более 2000 заявок со всей страны, 319 из них — жители Тюменской области. Официальное открытие состоится 3 июля в 10:30 в группе форума "Утро" ВКонтакте.

Активисты форума могут выбрать для посещения одну из 12 профильных площадок, на которых в течение трех дней будут участвовать в лекциях, мастер-классах, дискуссиях, круглых столах и воркшопах. Большинство тюменцев захотели стать участниками "Урала Медийного" и "Урала творческого". Также на направления, организованные Тюменской областью подали заявки 348 молодых людей со всей страны ("Урал Патриотичный" — 160, "Урал Творческий" — 328). На них с участниками будут работать 20 региональных и федеральных экспертов.

Уже завтра о роли России в современном геополитическом пространстве расскажет военный корреспондент Александр Коц, его лекция состоится в 16:45 в группе "Аванпоста" ВКонтакте. На площадке "Урал творческий" 4 июня состоится онлайн-встреча с тремя участницами вокального проекта Михаила Турецкого — Soprano, единственного в мире шоу женских голосов. А 5 июля активистов ждут онлайн-защиты проектов на грантовом конкурсе, в нем участвуют 76 тюменцев. Всю образовательную программу можно посмотреть на сайте форума.

— В онлайн-формате есть значительные плюсы: увеличивается наша аудитория — участниками станут представители 67 регионов, — отмечает и. о. начальника департамента общественных проектов аппарата полномочного представителя Президента России в УрФО Сергей Конев. — Расширены и возрастные рамки: приглашены молодые люди с 14 до 35 лет. Мы ожидаем более 10 тысяч зрителей".

Среди тюменских участников больше всего представителей студенчества – 61%, работающей молодежи — 35%, школьников — 4%. Также в составе Тюменской делегации присутствуют 28 иностранных студентов.

— В 2019 году в онлайне с форумом "Утро" соприкоснулись более 2 000 человек. Полученный опыт позволяет нам не боятся экспериментов на наших площадках и проводить активности на большую аудиторию не только для участников. В этом году мы не осваиваем новую территорию, а расширяем полученные знания, — Владислав Татаринцев, начальник отдела молодежных проектов Департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области

Молодые люди, которые не вошли в состав делегаций, а также все желающие смогут присоединиться к открытым мероприятиям "Утро–2020". Все они указаны в расписании работы площадок на сайте форума, сообщает пресс-служба Медиацентра молодежной политики Тюменской области.

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