В 22.00 в Тюмени начнется последняя суперигра "Время Побед"

Третья за 1 июля и последняя в рамках викторины "Время Побед" суперигра начнется в 22 часа на телеканале "Тюменское время", сообщает Вслух.ру.

Чтобы стать участником, нужно прийти на пункты проведения фестиваля, вытянуть специальный купон и в случае правильного ответа на вопрос поставить печать и опустить часть карточки, предварительно указав свою фамилию и мобильный номер телефона.

Если вы сделали это заранее, но ваша половинка купона еще не была вытянута, следует быть начеку на последнем розыгрыше. Могут позвонить во время прямого эфира. Чтобы получить ценный подарок, предстоит правильно ответить на вопрос.

Суперигры проводились с 25 по 30 июня ежедневно в эфире "Тюменского времени". В это время 6 машин и 2 квартиры нашли своих хозяев. Сегодня в эфире уже разыграли квартиру и машину.