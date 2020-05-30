В Тюменскую область приезжают жить иностранцы

Население Тюменской области за год выросло на 17,8 тыс. человек. Только за январь почти 4 тыс. человек переехали из других регионов и из-за рубежа. По предварительным данным на 1 марта 2020 года, в регионе проживает 1 млн 539,4 тыс. человек.

В январе 2020 года в Тюменскую область переехали 3403 человека из других регионов, 491 – из стран СНГ. Еще 30 человек прибыли из дальнего зарубежья. Итого международная миграция в первом месяце года составила 521 человек.

По информации Тюменьстата за январь-февраль, в регионе родилось 2942 ребенка - 11,2 на 1000 населения. Естественный прирост в эти месяцы составил 1,1 на 1000 человек.

Как сообщили в управлении ЗАГС Тюменской области, за четыре месяца было выдано 5919 свидетельств о рождении, в том числе 4188 – в Тюмени, пишет "Вслух.ру".