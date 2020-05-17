В детском саду Ялуторовска откроют дополнительные дежурные группы

В Ялуторовском детском саду № 8 с 18 мая увеличится количество дежурных групп с пяти до семи. В них будут принимать детей, у которых родители работают.

Как рассказала председатель комитета образования администрации Ялуторовска Елена Филиппова, данный детский сад находится в центре города, поэтому именно в нем была организована работа дежурных групп с введением режима повышенной готовности в Тюменской области. Поначалу потребность в местах была небольшая, потому что действовали нерабочие дни. С открытием предприятий и организаций число дежурных групп увеличилось до пяти, а теперь до семи, пишет ИА "Тюменская линия".

"В дежурных группах отработан прием детей: воспитатели измеряют температуру, дезинфицируют руки. Приобретены все необходимые рециркуляторы для обеззараживания воздуха, бесконтактный термометр. Таким образом обеспечивается соблюдение противоэпидемических норм в период повышенной готовности из-за новой коронавирусной инфекции", - отметила Елена Филиппова.

Напомним, по заявлению заместителя губернатора Тюменской области, директора департаменте образования и науки Алексея Райдера, в регионе детские сады возобновят работу в штатном режиме после снятия ограничительных мер.