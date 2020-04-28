В майские праздники доставка от компании "Золотые луга" будет работать без перерывов

Фото: АО "Золотые луга"

В грядущие майские праздники сервис Интернет-доставки молочной продукции "Золотые луга" продолжит работу без выходных и без перерывов. Напомним, согласно действующему производственному календарю, с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая объявляются праздничные выходные дни в честь Праздника весны и труда и Дня Победы.

В праздничные дни бесплатная доставка будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00. Дату и удобный временной интервал можно выбрать при оформлении заказа на сайте. Вкусная и полезная молочная продукция станет отличным дополнением к любой домашней трапезе. В наличии – полный ассортимент трех торговых марок: "Золотые луга", "Ситниковское", "Живи здорОво". Это молоко, сметана, творог, сливочное масло, сыр, кисломолочные напитки. Минимальная сумма для заказа на дом – 300 рублей.

Курьеры строго соблюдают все санитарные нормы и требования профилактики, при этом контакт с работником службы доставки можно полностью исключить: для этого нужно произвести оплату заказа на сайте и написать комментарий "Бесконтактная доставка" или "Оставить у двери". В таком случае курьер сообщит о прибытии продуктов по телефону, оставит их у двери и проследит, чтобы покупка попала в нужные руки.

Отметим, что на сайте доставки действует программа лояльности, позволяющая пользователям накапливать баллы и оплачивать ими заказ. Баллы можно заработать, совершая регулярные покупки, пригласив приобрести товар друга по реферальной ссылке, заполнив анкету профиля, воспользовавшись сервисом "Доставка на неделю" и иными простыми способами.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.