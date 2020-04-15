Гипотезу появления человека на севере Западной Сибири 90 тыс. лет назад подтверждают ученые

Специалисты Института археологии и этнографии СО РАН и Института геологии и минералогии имени Соболева совместно с Институтом ядерной физики имени Будкера СО РАН проводят исследования по проверке гипотезы миграции палеолитического человека из Предуралья на территорию Нижней Оби и ее возможного заселения начиная с 90 тыс. лет назад. Полевые работы лета 2019 года в очередной раз подтвердили научное предположение специалистов — качественно собранная палеонтология, сбор находок и артефактов, анализ срезов говорят о том, что исследуемая территория в период палеолита была благоприятной для жизни человека рода homo.

"До недавнего времени считалось, что север Оби, современная территория, расположенная севернее Ханты-Мансийска, 15–25 тыс. лет назад была покрыта ледником, а южная часть затапливалась ледниково-подпрудным озерным бассейном, — рассказывает доктор геолого-минералогических наук, заведующий лабораторией геоинформационных технологий и дистанционного зондирования ИГМ СО РАН Иван Зольников. — Но находки мамонтов в районе так называемого Мансийского озера показали, что оледенения не было, а значит здесь было место, в отличие от покрытой льдом Русской равнины, и все условия для расселения человека".

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По словам специалиста, на территории севера Западной Сибири в исследуемый период была сухая и теплая перигляциальная степь (тундростепная зона с травой), где обитала обильная мегафауна, а значит и человек.

"Попасть из Предуралья в низовья Оби палеолитический человек мог по сквозным долинам через Уральский хребет. С помощью цифровой модели рельефа мы выделили сквозные долины через Урал с плоскими широкими днищами, пригодными для длительных путешествий семейных групп палеолитических людей, включающих стариков и детей: три магистральных миграционных пути и шесть второстепенных".

Гипотеза специалистов заключается в том, что на севере Западной Сибири человек мог обитать уже 90 тыс. лет назад. Исследования проходят в рамках проекта "Геохронология и палеогеография долины Нижней Оби позднего плейстоцена в контексте ее заселения палеолитическим человеком", поддержанного грантом Российского научного фонда.

"Начиная с 2016 года, мы находим подтверждения этой гипотезе, и надеемся, что со временем она станет теорией, описывающей заселение человеком Нижней Оби в эпоху палеолита", – рассказывает кандидат исторических наук, научный сотрудник ИАЭТ СО РАН Антон Выборнов. — У любых археологических полевых работ всегда есть две цели: проверка гипотезы и поиск материалов для формирования новых методов поиска. Обе эти цели были достигнуты по итогам полевых работ 2019 года. Гипотезу подтверждают найденные артефакты, датированные почвы и плейстоценовая фауна. До нашей экспедиции на Нижней Оби было две датированные находки фауны, мы увеличили это количество в десятки раз. Апробировав методику поиска, мы поняли, что должны расширяться – необходимо отходить от основного русла реки, выходить на водоразделы, исследовать пути выхода человека на магистральную Обь, те самые сквозные долины".

Датировка почв и останков мегафауны, найденных в экспедиции, проводилась на уникальной научной установке "Ускорительный масс-спектрометр" ИЯФ СО РАН в составе Центра коллективного пользования "УМC НГУ-ННЦ" (AMS Golden Valley). Как отмечает Антон Выборнов, благодаря полученным результатам у археологов набралась определенная последовательность в датах, появилась статистика. "В том, что на территории Нижней Оби были мамонты, а значит мог быть и человек – нет открытия, это известно. Открытие в том, что теперь есть серия датированных палеонтологических находок, благодаря которым мы можем увидеть динамику распространения мамонтовой фауны, более того, на отдельных бивнях с установленным возрастом мы встречаем и следы воздействия человека", — добавляет Антон Выборнов.

Как отмечают исследователи, хотя все эти находки и доказывают существование на данной территории палеолитического человека, они остаются вне контекста. Чтобы говорить о теории заселения Нижней Оби человеком, специалисты должны найти палеолитическую стоянку. Все собранное учеными найдено на прибрежных берегах, куда находки со временем смывает вода, то есть они "выпадают" из своего культурного слоя.

Фото предоставлено пресс-службой ИЯФ СО РАН