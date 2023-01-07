Тюменские археологи рассказали о главных достижениях последних лет

Ученые не сдаются и восстанавливают исторический культурный слой Тюмени, спрятанный под современными зданиями и асфальтом. Главными археологическими достижениями 2021-2022 годов с изданием "Тюменская область сегодня" поделилась старший научный сотрудник Тюменского научного центра Сибирского отделения РАН Татьяна Рафикова.

В 2021 году впервые были проведены работы в старой Зареке. С 1596 года на левом берегу Туры располагалась татаро-бухарская слобода, которая затем включилась в структуру города. В 1741 году, согласно запискам Г. Ф. Миллера, там располагались 27 дворов бухарцев и сибирских татар и 115 дворов русского населения. Сохранившиеся карты города указывают, что жилые постройки XVIII-XIX веков располагались вдоль берега в три улицы. Данная планировка в Заречье сохранилась до по сей день.

– Памятник расположен в границах улиц Игарской – Береговой – 2-я Луговой – Заозерной. Нами были зафиксированы жилые сооружения XVIII-XIX вв., получена гончарная керамика, фрагменты деревянной и фаянсовой посуды, монеты, орудия труда, кожаная обувь и другое, – рассказала археолог.

Также в 2021 году была проведена историко-культурная экспертиза участка на территории посада Тюменского острога. В результате ученые выявили объект культурного наследия "Культурный слой города Тюмени (Гостиный двор)".

– Местоположение Гостиного двора определено планом города 1766 года. Эта территория предназначалась для ярмарок. На первом этаже находились склады, на втором – лавки.

В результате осенью 2022 года в Тюмени, как оценивают сами ученые, прошло крупнейшее за последние десятилетия археологическое мероприятие. В течение месяца команда изыскателей работала на территории бывшей военной комендатуры между улицами Республики и Ленина.

– Близость к Гостиному двору уберегла участок от застройки в XX-XXI вв. и позволила сохраниться в целостности слоям XVII-XIX вв., – отметила Татьяна Рафикова. – В результате получен представительный материал: около тысячи фрагментов гончарной посуды, в основном кухонная и столовая утварь. К индивидуальным находкам относятся монеты (копейки-чешуйки XVII в., монеты XVIII-XIX вв.), торговые печати, нательные кресты, украшения (браслет), предметы гигиены (копоушка), предметы быта (ножи, кованные гвозди, рыболовные крючки, иголки), одежды (пряжки, пуговицы), предметы вооружения (пули, дробь, наконечники стрел) и другое.