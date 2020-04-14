Тюменцы могут изучать историю в музеях онлайн

Провести время с пользой и погрузиться в историю тюменского края онлайн предлагают музеи Тюменской области.

Музей "Дом Машарова" и музей-усадьба Колокольниковых в своих онлайн-программах знакомят с известными жителями Тюмени: купцом Иконниковым, предпринимателем и владельцем ателье Оверштейном, основателем чугунолитейного завода Машаровым.

В социальных сетях Ишимского музейного комплекса им. П.П. Ершова можно увидеть онлайн-экскурсии: "Ишимский ковер", "Старообрядцы и старожилы Сибири", "Наш край в древности" в музее "Городская управа", а также уникальную экскурсию "Энергия абстракции" в музее "Арт-галерея".

Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник предлагает онлайн-программу "Предметная память об узниках Дома свободы", видеоэкскурсии по выставочному проекту "Единый дух Победы", организует онлайн-лектории.