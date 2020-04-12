Тюменский протоиерей рассказал о возможности проведения богослужений и освещения куличей

Массовые мероприятия в Тюменской области запрещены до 30 апреля. В связи с этим у многих горожан возникает вопрос о проведении Пасхального богослужения 19 апреля и о возможности освещения куличей.

Тюменский протоиерей Григорий Мансуров рассказал, что богослужения на Вербное воскресенье, в пятницу перед Пасхой и в саму пасхальную ночь будут транслироваться онлайн на телеканалах "Россия 1", "Россия 24", а также впервые на телеканале "Тюменское время".

По словам Григория Мансурова, церковь поддерживает призыв остаться дома и не посещать храмы. Стоит посмотреть службу, помолиться, подумать о вечном и о том, что жизнь на самом деле хрупкая вещь. Ситуацию с самоизоляцией стоит принять как данность, это время очень похоже на Великий пост: многие люди ограничивают себя в развлечениях, больше думают о душе. Сейчас не получится вместе с другими прихожанами помолиться в храме, но это можно сделать и дома самостоятельно.

Григорий Мансуров рассказал также и о возможности освещения куличей. По всей вероятности в субботу, 18 апреля, в течение дня горожане смогут освятить куличи, однако освещение будет проходить на улице, на территории центральных городских храмов. Чтобы одновременно не собиралось много прихожан, планируется организовать равномерное распределение потока людей на территории храма с соблюдением безопасной дистанции. Однако пока говорить об этом с полной уверенностью невозможно, придётся узнавать заранее, смогут ли церкви организовать процедуру освещения выпечки, пишет "АиФ – Тюмень".