На тюменских улицах появились "дорожные лаборатории" ГИБДД

В подразделения дорожного надзора Госавтоинспекции Тюменской области поступило четыре специальных автомобиля "Дорожная лаборатория". Они оснащены приборами для измерения колейности и коэффициента сцепления колес с проезжей частью, а также конусами и необходимыми дорожными знаками, позволяющими организовать объезд опасного участка.

"Автоинспекторы выявили более двадцати участков с наличием колеи на дорогах, не соответствующей существующим нормам. Большинство таких участков — в Тюмени", — рассказывают в Госавтоинспекции Тюменской области.

До начала сезона ремонта дорог участки обозначили знаками "Неровная дорога", при необходимости введены скоростные ограничения. Когда позволит погода, недостатки будут устранены подрядными организациями, которым ГИБДД уже выдала предписания.