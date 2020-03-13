Тюменцы могут выиграть билеты в кино

Проект "Афиша Тюмень" разыгрывает билеты на премьеру мультфильма "Тролли. Мировой тур" (6+) на своей странице во "ВКонтакте".

Любой подписчик "Афиши" имеет возможность побывать на премьере, которая состоится 19 марта в 19:30.

Будет один победитель, который получит билеты на две персоны. Итоги подведут с помощью специального приложения 18 марта.

Для участия в конкурсе необходимо подписаться на "Афишу Тюмень" и сделать репост записи с розыгрышем. Правила участия в розыгрышах доступны по ссылке.

До начала премьеры гостей ждут музыкальные мастер-классы, яркая фотозона и подарки!

Внимание! Розыгрыш проводится среди жителей Тюмени. Фейковые, пустые и рекламные аккаунты не участвуют.