Тюменская фирма выплатит компенсацию рабочему, травмировавшему руку

Калининский районный суд Тюмени взыскал с ООО МСК "СибАгро" моральную компенсацию в пользу бывшего работника.

Мужчина работал дорожным рабочим. В июне 2019 года в Тобольске ему без проведения целевого инструктажа поручили закрыть пожарный колодец, хотя это не входило в его обязанности. При закрытии крышка люка упала, травмировав мужчине два пальца правой руки.

Мужчина обратился в суд с иском к предприятию о возмещении вреда, в итоге суд взыскал с ответчика 63 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.