Приглашал на свидание в театр: тюменца судят за мошенничество с билетами

12:35 19 февраля 2020
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Фото: pixabay.com

В Тюмени в суд направлено уголовное дело в отношении 22-летнего местного жителя, который похищал деньги через созданные им фиктивные сайты по продаже театральных билетов.

Молодой человек завел в социальной сети "Вконтакте" десяток страниц на вымышленные женские имена и с них знакомился с мужчинами. В процессе переписки тюменец предлагал совместный поход в театр и направлял ссылки на созданные им сайты для приобретения билетов. Создатель фейковых сайтов обманул 11 жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Тольятти, Кирова, Красноярска и Иркутска на 44 тыс. рублей.

Более того, молодой человек создал фиктивный сайт технической поддержки, и рекомендовал людям, которые так и не дождались купленных билетов, обращаться туда. На сайте требовалось ввести полные реквизиты банковских карт. Так тюменец похитил у четырех человек еще 13 тыс. рублей.

По сообщению пресс-службы УМВД России по Тюменской области,  в отношении тюменца были возбуждены уголовные дела, по ч.3 ст.158 УК РФ "Кража" и ч.2 ст.159 УК РФ "Мошенничество". Вскоре их рассмотрит суд.

Теги: мошенничество
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