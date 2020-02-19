В Тюмени выпустят сборник в поддержку жертв домашнего насилия

Фото: Настя Громик

Второй сборник "Не виновата" в рамках одноименной всероссийской акции против домашнего насилия готовится в Тюмени. В программе мероприятия на ближайшие дни — два мастер-класса.

Сегодня, 19 февраля, в 19:00 — мастер-класс по визуальной поэзии от Софьи Григоровой. Говорить о домашнем насилии сложно, поэтому участникам встречи предложат обратиться к искусству, чтобы каждый мог с помощью творчества пропустить эту проблему через себя и поделиться своими мыслями. На мастер-классе вас познакомят с визуальной поэзией — видом современного искусства, сочетающим в себе рисунок и поэзию, а самое интересное — доступным, не нужно быть художником и поэтом.

Завтра, 20 февраля, в 19:00 — "Образы насилия". Мастер-класс по социальному комиксу. Художница и комиксистка Маша Фоот поделится тем, как через иллюстрацию можно рассказать о травматическом опыте. Участники мастер-класса попробуют вместе найти образы и "лицо" насилия.

Мастер-классы пройдут в книжном магазине "Никто не спит" (ул. 8 марта 2 к1).

"Не виновата" — это международная благотворительная diy-акция против домашнего насилия. 8 марта в городах разных стран проходят благотворительные мероприятия: концерты, выставки, лекции, поэтические чтения, дискуссии и другие события — с целью привлечь внимание к проблеме насилия над женщинами. Вся прибыль с мероприятий пойдет некоммерческим организациям, оказывающим помощь женщинам, пострадавшим от домашнего насилия.

В Тюмени локальными организаторами выступают книжный магазин "Никто не спит" и Space cow press. В рамках акции пройдут мастер-классы, тренинг, образовательная лекция и выпуск сборника "Не виновата".

Сборник будет состоять из трех частей: комиксы по реальным историям девушек, которые столкнулись с домашнем насилием, сопровожденные комментариями психолога, арт-проекты и коллажи, посвященные теме насилия, научно-популярные статьи на тему домашнего насилия и полезная информация. Сборник презентуют 8 марта.

Полная программа — в группе мероприятия "Вконтакте".