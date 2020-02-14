Хороводы тюменцев на сцене заслужили особое внимание на фестивале в Индии

Фото предоставлено ансамблем "Россстань"

Фольклорный ансамбль "Росстань" принял участие в 34-м Международном фестивале ремесел "Сураджкунд мела" в Индии. Коллектив получил официальное приглашение от посольства республики и стал единственным участником из России.

На яркий фестиваль съехались лучшие коллективы из разных стран. Каждый участник достойно представлял свою культуру через песни, музыку, танцы и сельские самобытные ремесла.

Россию представил несравненный и самый любимый коллектив не только нашего региона, но и всей страны – фольклорный ансамбль "Росстань". Ансамбль реконструирует обрядовый фольклор старожилов и новопоселенцев Тюменской области, а также является лауреатом всероссийских и международных конкурсов.

Всего на фестивале побывали 13 артистов. Как отмечает руководитель ансамбля "Росстань" Лилия Демина, гостям фестиваля было интересно знакомиться с культурой нашей страны. Особое внимание зрителей вызвали хороводы на сцене.

Примечательно то, что на фестиваль приехали и три мастера из Санкт-Петербурга, Москвы и Камчатского края. Они представили коллекцию традиционных кукол в праздничных костюмах Тульской, Орловской, Воронежской, Архангельской, Нижегородской областей, коллекцию кукол в традиционных костюмах коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Камчатском крае: ительменов, коряков, эвенов.

Кроме того, были представлены своеобразные этнические сувениры из кожи, меха, рыбьей кожи и украшения из бисера, а также коллекция авторских работ, выполненных в технике лоскутного шитья, текстильной игрушки и вышивки.

Участники и организаторы поездки российской делегации выражают благодарность Посольству Индии в Российской Федерации, Департаменту туризма штата Харьяна в г. Фаридабад, кураторам проекта за оказанную честь приглашения, гостеприимство и внимание.