Тюменцы получат до 500 тысяч рублей на творческие инициативы

В Тюмени стартовал прием заявок на конкурс на реализацию творческих проектов и постановку спектаклей "ЦЕХ". В этом году он проходит по пяти направлениям: спектакли, творческие проекты, организация обучения и гастролей для коллективов, крупные фестивали и выставки, арт-объекты.

Тюменцы смогут получить на свои проекты до 500 тысяч рублей. Первая волна конкурса пройдет с 13 февраля по 27 марта, в планах организаторов провести обязательную образовательную программу для участников. Им расскажут, как заполнить заявку и провести проект от задумки до воплощения.

Вторая волна конкурса стартует 20 апреля. В ней примут участие те, кто не смог заявиться на первый этап или решил подать проект повторно с учетом замечаний экспертов.

Организаторы — театральный центр "Космос" и мультицентр "Контора пароходства".