В Тобольской митрополии помолятся о здоровье эвакуированных из Китая людей

Тобольская митрополия призвала тюменцев рассматривать размещение соотечественников в Тюменской области как посильный вклад региона в борьбу с короновирусом и пригласила верующих 9 февраля помолиться о здравии эвакуированных в местных храмах.

"В ближайшее воскресенье в храмах Тобольской митрополии духовенство будет молиться об эвакуированных согражданах, о том, чтобы болезнь их миновала и они скорее вернулись к родным и близким, - сообщается на сайте митрополии. - Необоснованные страхи, а тем более распространение панических настроений недостойно верующих людей, которые с миром и молитвой принимают происходящее вокруг, стараясь оказать помощь тем, кто в ней нуждается".